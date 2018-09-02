ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александер Чеферин и Кубок Лиги НацийЛига Наций УЕФА: кому она выгодна, а кому — нет
  • 09:42
    • Черчесов: Сборная России на ЧМ-2018 подвиг не совершила
  • 08:31
    • Джокович вышел в четвертый круг US Open, победив Гаске
  • 08:01
    • Шарапова обыграла Остапенко и вышла в четвертый круг US Open
  • 23:50
    • Федерер одолел Киргиоса и вышел в четвертый круг US Open
  • 23:37
    • Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Леганес»
    Все новости спорта

    «Ренн» — «Бордо»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

    Ренн — Бордо: смотреть онлайн, прямая трансляция (02.09.2018)

    Лига 1 Футбол Франции Ренн Бордо Календарь Лиги 1
    В 18:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Ренн» — «Бордо».

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!

    Последний матч между собой: «Бордо» — «Тулуза» 4:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ренн» — «Бордо». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Топ-9 вратарей — виртуозов дриблинга
  • 29/08/2018 в 22:32
    •
  • Прогноз
  • «Ренн» — «Бордо»
  • 4.60
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Енисей» пополнит свой очковый багаж
  • «Енисей» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Нанесет ли «Аякс» команде Слуцкого первое поражение в Эредивизи?
  • «Витесс» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Разрыва больше двух не ждать, но «Арсеналу» — побеждать
  • «Кардифф Сити» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Мария Шарапова Теннис US Open. Шарапова пробилась в 1/8Обзор седьмого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису 09:570
  • 11:44
    • Российские стрелки выиграли золото чемпионата мира в Корее
  • 11:29
    • «Авангард» подписал контракт с чемпионом мира
  • 09:55
    • Чилич пробился в четвертый круг US Open
    Мохаммед Салах и Садио Мане Футбол Дима Билан поможет «Ливерпулю» выиграть АПЛОн знает точно — невозможное возможно Вчера в 11:550
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Последний шанс для Моуринью
  • 2.76
    •
  • 11:14
    • Хавбек «Ахмата» продолжит карьеру в Турции
  • 09:24
    • Поветкин опустился на вторую позицию в рейтинге WBA
  • 09:11
    • Симеоне: «Сельта» заслуженно одержала победу
    Рафаэль Надаль Теннис US Open. Победы Федерера и Надаля, поражение Медведева, Серена выбила ВинусОбзор шестого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису Вчера в 23:580
  • 08:21
    • Соболенко — в четвертом круге US Open
  • 08:55
    • «Наполи» продлил контракт с сенегальским защитником
  • 08:12
    • Зверев проиграл в третьем круге Открытого чемпионата США
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие