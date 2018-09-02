Кардифф Сити — Арсенал. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (02.09.2018)

Составы команд:
«Кардифф Сити»: Neil Etheridge, Joe Bennett, Sean Morrison, B.Ecuele, Гарри Артер, J.Ralls, Дэнни Уорд II, B.Reid, Виктор Камараса, Sol Bamba, Junior Hoilett.
«Арсенал»: Петр Чех, Эктор Бельерин, Sokratis, Аарон Рэмзи, Александр Ляказетт, Mesut Ozil, Пьер-Эмерик Обамеянг, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Matteo Guendouzi, Гранит Джака.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Кардифф Сити» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал» со счетом 0:3. 0