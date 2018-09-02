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    Защитник «Спартака» получил серьезную травму

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    Защитник «Спартака» Самюэль Жиго получил серьезную травму в матче шестого тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0), сообщает пресс-служба «красно-белых».

    Самюэль Жиго и Артем Дзюба
    Самюэль Жиго и Артем Дзюба
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    Француз травмировался после столкновения с нападающим питерцев Артемом Дзюбой и был заменен.

    По словам главы медицинского департамента Михаила Вартапетова, у защитника подозрение на разрыв крестообразных связок. В ближайшее время он пройдет углубленное медобследование.

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признал, что команде в ближайшее время придется играть без Жиго.

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    • «Ночью его ждет обследование. Но я боюсь, что травма серьезная. После первого повреждения я спросил, как он себя чувствует и готов ли продолжить матч. Он сказал, что готов. Иначе я бы никогда не выпустил его обратно.

    Конечно, мы будем искать выход из ситуации. Может, я возобновлю карьеру. Шучу... Мы что-нибудь придумаем», — сказал Каррера. 0

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