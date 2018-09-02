Защитник «Спартака»получил серьезную травму в матче шестого тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0), сообщает пресс-служба «красно-белых».

Француз травмировался после столкновения с нападающим питерцев Артемом Дзюбой и был заменен.

По словам главы медицинского департамента Михаила Вартапетова, у защитника подозрение на разрыв крестообразных связок. В ближайшее время он пройдет углубленное медобследование.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признал, что команде в ближайшее время придется играть без Жиго.

«Ночью его ждет обследование. Но я боюсь, что травма серьезная. После первого повреждения я спросил, как он себя чувствует и готов ли продолжить матч. Он сказал, что готов. Иначе я бы никогда не выпустил его обратно.

Конечно, мы будем искать выход из ситуации. Может, я возобновлю карьеру. Шучу... Мы что-нибудь придумаем», — сказал Каррера. 0