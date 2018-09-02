«Динамо» — «Оренбург»: стали известны составы команд

объявили составы на матч шестого тура Российской Премьер-лиги.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Луценко, Панченко.

Запасные: Лещук, Морозов, Соснин, Темников, Нунес Кардозу, Марков.

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Козлов.

Запасные: Добвня, Руденко, Андреев, Малых, Шахов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Чуканов, Галаджан, Деспотович.

Встреча состоится сегодня, 2 сентября, на стадионе «Арена Химки». Начало — в 16:30 мск. Главный арбитр — Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0