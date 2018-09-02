ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александер Чеферин и Кубок Лиги НацийЛига Наций УЕФА: кому она выгодна, а кому — нет
  • 15:55
    • «Динамо» — «Оренбург»: стали известны составы команд
  • 15:29
    • Далич: Роналду — эгоист и думает только о своих голах
  • 15:07
    • Черышев забил, «Валенсия» сыграла вничью с «Леванте»
  • 13:26
    • СМИ: Моуринью был против возвращения Роналду в «МЮ»
  • 13:11
    • «Енисей» и «Арсенал» назвали стартовые составы
    Все новости спорта

    «Динамо» — «Оренбург»: стали известны составы команд

    Динамо Оренбург РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    «Динамо» и «Оренбург» объявили составы на матч шестого тура Российской Премьер-лиги.

    Жоаозиньо
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Динамо»: Шунин, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Луценко, Панченко.

    Запасные: Лещук, Морозов, Соснин, Темников, Нунес Кардозу, Марков.

    «Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Козлов.

    Запасные: Добвня, Руденко, Андреев, Малых, Шахов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Чуканов, Галаджан, Деспотович.

    Встреча состоится сегодня, 2 сентября, на стадионе «Арена Химки». Начало — в 16:30 мск. Главный арбитр — Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Все запомнят не победу «Спартака», а эпичный ляп Максименко
  • 26/08/2018 в 00:49
    •
  • Прогноз
  • «Динамо» — «Оренбург»
  • 2.23
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нанесет ли «Аякс» команде Слуцкого первое поражение в Эредивизи?
  • «Витесс» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Разрыва больше двух не ждать, но «Арсеналу» — побеждать
  • «Кардифф Сити» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Команды не будут отсиживаться в обороне
  • «Динамо» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Реал»- «Леганес» Футбол Примера. «Реал» разгромил «Леганес», «Атлетико» проиграл «Сельте», Черышев забил за «Валенсию»Обзор матчей третьего тура чемпионата Испании по футболу 15:140
  • 15:44
    • «Ренн» подписал экс-игрока сборной Франции
  • 11:44
    • Российские стрелки выиграли золото чемпионата мира в Корее
  • 11:29
    • «Авангард» подписал контракт с чемпионом мира
    Мария Шарапова Теннис US Open. Шарапова пробилась в 1/8Обзор седьмого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису 09:570
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Последний шанс для Моуринью
  • 2.76
    •
  • 11:58
    • Игрок «Вильярреала» из-за травмы выбыл на два месяца
  • 11:14
    • Хавбек «Ахмата» продолжит карьеру в Турции
  • 09:55
    • Чилич пробился в четвертый круг US Open
    Федор Смолов Футбол Кризис чемпиона: «Локомотив» потерял очки и СмоловаРеакция прессы на очередное поражение чемпиона России 01:150
  • 08:01
    • Шарапова обыграла Остапенко и вышла в четвертый круг US Open
  • 09:24
    • Поветкин опустился на вторую позицию в рейтинге WBA
  • 08:21
    • Соболенко — в четвертом круге US Open
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие