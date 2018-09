Далич: Роналду — эгоист и думает только о своих голах

Главный тренерраскритиковал форварда

«Роналду не посещает церемонию УЕФА и те реплики о том, что Лука Модрич выиграл ее... Это недостойно моего комментария. Это только доказывает правоту моих слов: Роналду — эгоист, и я бы никогда не захотел видеть его в своей команде», — цитирует Далича Four Four Two.

«Он игрок, который только думает: "Неважно, проиграем мы или нет. Важно только, чтобы я забил", — отметил хорватский тренер.

Напомним, Роналду не явился на церемонию награждения лучшего игрока Европы сезона 2017-2018, когда узнал, что приз достанется Модричу. 0