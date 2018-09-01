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    «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Вест Хэм — Вулверхэмптон (01.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Вулверхэмптон Календарь АПЛ
    В 17:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон».

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    Последний матч между собой: «Генгам» — «Метц» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Вулверхэмптон»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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