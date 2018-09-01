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    «Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкаслом»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Ньюкасл Календарь АПЛ
    В матче 4-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Ньюкаслом» — 2:1.

    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити»
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    «Горожане» открыли счет уже на 8-й минуте. Рахим Стерлинг получил мяч на левом углу штрафной «Ньюкасла», чуть ушёл в центр и с правой пробил точно под дальнюю штангу ворот.

    Отыграться «сорокам» удалось на 30-й минуте. Вылазка гостей с прострелом Рондона на дальний угол вратарской, а там, подключившийся в атаку Деандре Йедлин, в касание пробил точно в створ.

    На 52-й минуте «Сити» вновь повел в счете. Кайл Уолкер получил мяч в метрах 23-х от ворот, прицелился и низом мощно пробил в дальний угол ворот.

    После этого матча «Манчестер Сити» с 10 очками на 3-м месте, а «Ньюкасл» на 18-м месте — 1 очко. 0

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