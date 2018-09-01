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    «Краснодар» вырвал волевую победу у «Локомотива»

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    Московский «Локомотив» на выезде уступил «Краснодару» (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России.

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    На 32-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — у «Локо» прошла быстрая атака, Крыховяк получил передачу на ход, ворвался в штрафную и его сбил Крицюк. Одиннадцатиметровый реализовал Мануэл Фернандеш.

    Отыгрались краснодарцы спустя всего 6 минут. Газинский сделал проникающую передачу в штрафную, Вандерсон легко ушёл от Рыбуся, выскочил один на один и аккуратно перебросил Гилерме.

    В начале второго тайма форвард москвичей, экс-игрок «быков» Федор Смолов получил травму и был заменен под свист болельщиков.

    Счет оставался ничейным до компенсированного ко второму тайму времени, когда Куэва сделал передачу в штрафную «Локомотива», Сулейманов рванул в свободную зону и хлёстко пробил с острого угла — мяч прошёл между ног Гилерме.

    После этого матча «Краснодар» с 10 очками поднялся на 5-е место а «Локомотив» с 8 очками опустился на 7-е место.

    РПЛ. 6-й тур
    «Краснодар» — «Локомотив» (Москва) — 2:1 (1:1)
    Голы: Фернандеш, 33 — с пенальти (0:1). Вандерсон Масиэл, 39 (1:1). Сулейманов, 90+4 (2:1)«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес, Каборе, Газинский (Сулейманов, 76), Мамаев (Шишкин, 82), Вандерсон Масиэл (Куэва, 76), И.Игнатьев, Классон«Локомотив» (Москва): Гильерме, В.Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Фарфан (Эдер, 79), Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Баринов, 76), Фернандеш, Смолов (Ант.Миранчук, 57) Предупреждения: Мамаев, 53. Вандерсон Масиэл, 60. Спаич, 67. Рамирес, 87
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