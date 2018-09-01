«Краснодар» вырвал волевую победу у «Локомотива»

Московскийна выезде уступил(1:2) в матче 6-го тура чемпионата России.

На 32-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — у «Локо» прошла быстрая атака, Крыховяк получил передачу на ход, ворвался в штрафную и его сбил Крицюк. Одиннадцатиметровый реализовал Мануэл Фернандеш.

Отыгрались краснодарцы спустя всего 6 минут. Газинский сделал проникающую передачу в штрафную, Вандерсон легко ушёл от Рыбуся, выскочил один на один и аккуратно перебросил Гилерме.

В начале второго тайма форвард москвичей, экс-игрок «быков» Федор Смолов получил травму и был заменен под свист болельщиков.

Счет оставался ничейным до компенсированного ко второму тайму времени, когда Куэва сделал передачу в штрафную «Локомотива», Сулейманов рванул в свободную зону и хлёстко пробил с острого угла — мяч прошёл между ног Гилерме.

После этого матча «Краснодар» с 10 очками поднялся на 5-е место а «Локомотив» с 8 очками опустился на 7-е место.