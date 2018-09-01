ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    СКА выиграл Кубок Открытия в 2017 годуДолгожданный сезон. КХЛ возвращается с приходом осени
  • 18:27
    • ЦСКА разгромил «Урал», Чалов оформил хет-трик
  • 18:04
    • «Краснодар» — «Локомотив»: Смолов и Фарфан — в старте
  • 17:14
    • Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Италии
  • 16:33
    • «Ливерпуль» на выезде справился с «Лестером»
  • 16:10
    • Шумаков стал игроком «Вашингтона»
    Все новости спорта

    ЦСКА разгромил «Урал», Чалов оформил хет-трик

    РПЛ Футбол России ЦСКА Урал Календарь РФПЛ
    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Уралом» (4:0) в матче 6-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Хозяева открыли счет в матче на 13-й минуте. Ефремов прошёл по левому флангу, сместился к центру, нанёс удар по воротам — Федор Чалов головой подправил мяч, и тот влетел в дальний угол ворот «Урала».

    На 31-й минуте Чалов отдал пас на Ахметова, затем выскочил в штрафной из-за спин защитников, пока один из них отвлёкся на находившегося в офсайде Эрнандеса, получил обратную передачу и спокойно покатил мяч мимо вратаря в правый нижний угол.

    На 50-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА — Димитров прострелил в штрафную, мяч попал Набабкину в руку. Но Петрюс Бумаль сильно пробил с 11-метровой отметки в правый нижний угол и попал в штангу.

    Счет стал крупным на 85-й минуте. Фернандес пошёл прессинговать соперника у правого края штрафной, «поймал» ошибку, перехватив мяч после слабой передачи, обыгрался с Влашичем и из штрафной покатил мяч на Федора Чалова, который мягко подрезал его над Годзюром в левый угол ворот.

    Спустя четыре минуты Перехватили гости мяч после прострела Бийола в штрафную, но Бумаль ошибся под прессингом, Кристиян Бистрович получил мяч и с линии штрафной пробил под перекладину.

    После этого матча ЦСКА с 9 очками на 5-м месте, а «Урал» на 12-й строке — 4 очка.

    РПЛ. 6-й тур
    ЦСКА — «Урал» (Екатеринбург) — 4:0 (2:0)
    Голы: Чалов, 13 (1:0). Чалов, 31 (2:0). Чалов, 85 (3:0). Бистрович, 89 (4:0)Нереализованный пенальти: Бумаль, 51 (штанга)ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон (Чернов, 22), Бекао, Набабкин, Мариу Фернандес, Бистрович, Влашич, Ахметов (Обляков, 61), Ефремов, Чалов, Эрнандес (Бийол, 77)«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков (Динга, 42), Брызгалов, Балажиц, Меркулов, Димитров, Бумаль, Жигулев (Егорычев, 72), Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков (Ильин, 60)Предупреждения: Брызгалов, 4. Чернов, 29. Панюков, 33
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 21-27 августа
  • 27/08/2018 в 22:13
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Локомотив»
  • 1.58
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Создаст ли «Ним» проблемы ПСЖ?
  • «Ним» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • Все хорошо в меру
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • «Сороки» на дежурстве
  • «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Рафаэль Надаль Теннис US Open. Хачанов поборолся с Надалем, поражение Медведева, Серена против ВинусОбзор шестого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису 08:300
  • 10:45
    • Двукратный обладатель Кубка Стэнли перешел в «Авангард»
  • 10:33
    • Сантуш назвал причину невызова Роналду в сборную Португалии
  • 09:02
    • Вратарь сборной Дании продлил контракт с «Лестером»
    Квинси Промес Футбол Реальная евровесна и старые знакомые. «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» узнали соперников по Лиге ЕвропыРеакция СМИ на итоги жеребьевки Лиги Европы для российских клубов Вчера в 23:410
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Возвращение Смолова в Краснодар
  • 4.16
    •
  • 18:10
    • «Нижний Новгород» уступил «Шиннику»
  • 17:41
    • Огонь Игр в Токио будет зажжен 11 марта 2020 года
  • 17:30
    • Россия выиграла чемпионат Европы по стрельбе из лука
    Криштиану Роналду Футбол Роналду на «Олд Траффорд», Погба в Турине, Тухель против старых знакомыхИтоги жеребьевки Лиги чемпионов — в нашем обзоре СМИ Вчера в 19:110
  • 08:49
    • «Крылья Советов» подписали защитника «Спартака»
  • 08:17
    • Серена Уильямс обыграла свою сестру Винус на US Open
  • 08:09
    • Хачанов в напряженной борьбе уступил Надалю
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие