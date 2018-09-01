ЦСКА разгромил «Урал», Чалов оформил хет-трик

Московскийодержал домашнюю победу над екатеринбургским(4:0) в матче 6-го тура чемпионата России.

Хозяева открыли счет в матче на 13-й минуте. Ефремов прошёл по левому флангу, сместился к центру, нанёс удар по воротам — Федор Чалов головой подправил мяч, и тот влетел в дальний угол ворот «Урала».

На 31-й минуте Чалов отдал пас на Ахметова, затем выскочил в штрафной из-за спин защитников, пока один из них отвлёкся на находившегося в офсайде Эрнандеса, получил обратную передачу и спокойно покатил мяч мимо вратаря в правый нижний угол.

На 50-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА — Димитров прострелил в штрафную, мяч попал Набабкину в руку. Но Петрюс Бумаль сильно пробил с 11-метровой отметки в правый нижний угол и попал в штангу.

Счет стал крупным на 85-й минуте. Фернандес пошёл прессинговать соперника у правого края штрафной, «поймал» ошибку, перехватив мяч после слабой передачи, обыгрался с Влашичем и из штрафной покатил мяч на Федора Чалова, который мягко подрезал его над Годзюром в левый угол ворот.

Спустя четыре минуты Перехватили гости мяч после прострела Бийола в штрафную, но Бумаль ошибся под прессингом, Кристиян Бистрович получил мяч и с линии штрафной пробил под перекладину.

После этого матча ЦСКА с 9 очками на 5-м месте, а «Урал» на 12-й строке — 4 очка.