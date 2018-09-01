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    «Анже» — «Лилль»: онлайн-трансляция начнется в 21:00

    Анже — Лилль: смотреть онлайн, прямая трансляция (01.09.2018)

    Лига 1 Футбол Франции Анже Лилль Календарь Лиги 1
    В 21:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Анже» — «Лилль».

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    Последний матч между собой: «Лилль» — «Дижон» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Лилль»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Анже» — «Лилль». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

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