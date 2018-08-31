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    «Вильярреал» — «Жирона»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

    Вильярреал — Жирона: смотреть онлайн, прямая трансляция (31.08.2018)

    Примера Футбол Испании Вильярреал Жирона Календарь Примеры
    В 23:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Вильярреал» — «Жирона».

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    Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Жирона» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 3:3.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Вильярреал» — «Жирона». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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