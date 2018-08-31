«Ростов» и «Рубин» разошлись миром

В стартовом матче шестого тура Российской Премьер-лигипринимал

Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Ростов» вышел вперед в первом тайме — на 37-й минуте матча в ворота гостей был назначен пенальти за игру рукой Руслана Камболова. Одиннадцатиметровый реализовал Алексей Ионов.

«Рубин» отыгрался на 50-й минуте — после подачи углового точный удар нанес Егор Сорокин. Сергей Паршивлюк при этом уже за линией ворот отбил мяч рукой. Гол был засчитан, а игрок «Ростова» получил «горчичник».

«Ростов» после этого матча набрал 13 очков и сравнялся со «Спартаком», который в шестом туре сыграет с «Зенитом». У «Рубина» — 7 очков.