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    «Ростов» — «Рубин»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Ростов — Рубин: смотреть онлайн, прямая трансляция (31.08.2018)

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    В 19:30 в РФПЛ начнётся матч «Ростов» — «Рубин».

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    Последний матч между собой: «Рубин» — «Ростов» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Рубин»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ростов» — «Рубин». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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