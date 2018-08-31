«Севилья» заключила контракт с Промесом

«Севилья» на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с экс-нападающим «Спартака»

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Соглашение андалузского клуба с футболистом сборной Нидерландов рассчитано на пять лет.

«Привет, я — Квинси Промес. Очень счастлив быть в "Севилье". Вперед, "Севилья"! "Севилья" — чемпион!» — сказал хавбек в обращении к болельщикам после подписания контракта.

Пресс-служба «Спартака» также объявила об уходе Промеса, заявив о желании футболиста попробовать свои силы в сильном чемпионате.

«Учитывая желание Промеса попробовать свои силы в одной из сильнейших лиг мира и его огромный вклад в успехи "красно-белых", руководство "Спартака" приняло предложение "Севильи".

Тем не менее мы всегда будем рады снова увидеть Квинси на "Открытие Арене" — и в составе соперника, и в качестве болельщика "красно-белых", которым он, уверены, останется навсегда», — говорится в сообщении.

Промес перешел в «Спартак» в 2014 году из голландского «Твенте». В 135 матчах за московский клуб он забил 66 мячей. 0