Промес объявил об уходе из «Спартака»

Полузащитник сборной Нидерландовна своей странице в Twitter сообщил, что покидает московский «Спартак».

Скорее всего, хавбек продолжит карьеру в «Севилье», с которой уже несколько недель ведет переговоры.

«Я оставляю удивительную спартаковскую семью как игрок, но я всегда буду ее частью.

Спасибо за все прекрасные моменты, которые мы создали вместе, мы достигли того, что я никогда не забуду. Пришло время для новой главы в моем путешествии. Мы встретимся снова», — написал Промес.

Промес перешел в «Спартак» в 2014 году из голландского «Твенте». В 135 матчах за московский клуб он забил 66 мячей. 0