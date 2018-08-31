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    Промес объявил об уходе из «Спартака»

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    Полузащитник сборной Нидерландов Квинси Промес на своей странице в Twitter сообщил, что покидает московский «Спартак».

    Квинси Промес
    Квинси Промес
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    Скорее всего, хавбек продолжит карьеру в «Севилье», с которой уже несколько недель ведет переговоры.

    «Я оставляю удивительную спартаковскую семью как игрок, но я всегда буду ее частью.

    Спасибо за все прекрасные моменты, которые мы создали вместе, мы достигли того, что я никогда не забуду. Пришло время для новой главы в моем путешествии. Мы встретимся снова», — написал Промес.

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    • Промес перешел в «Спартак» в 2014 году из голландского «Твенте». В 135 матчах за московский клуб он забил 66 мячей. 0

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