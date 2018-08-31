Промес объявил об уходе из «Спартака»

Квинси Промес
LiveSport.Ru
Скорее всего, хавбек продолжит карьеру в «Севилье», с которой уже несколько недель ведет переговоры.
«Я оставляю удивительную спартаковскую семью как игрок, но я всегда буду ее частью.
Спасибо за все прекрасные моменты, которые мы создали вместе, мы достигли того, что я никогда не забуду. Пришло время для новой главы в моем путешествии. Мы встретимся снова», — написал Промес.
Промес перешел в «Спартак» в 2014 году из голландского «Твенте». В 135 матчах за московский клуб он забил 66 мячей. 0