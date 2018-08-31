«Милан» вырвал победу в матче с «Ромой»

Игроки «Милана»
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Матч на «Сан-Сиро» завершился победой «россонери» со счетом 2:1.
На 40-й минуте матча Франк Кессье вывел «Милан» вперед, а 59-й минуте Фредерико Фасио счет сравнял. Вырвать победу хозяевам удалось на пятой добавленной ко второму тайму минуте — после паса Гонсало Игуаина отличился Патрик Кутроне.
«Милан» одержал первую победу в новом сезоне и набрал первые 3 очка («россонери» провели пока только два матча), у «Ромы» после трех туров — 4 очка.
«Милан» — «Рома» — 2:1 (1:0)
Чемпионат Италии. 3-й тур
Голы: Кессье, 40 (1:0). Фасио, 59 (1:1). Кутроне, 90+5 (2:1)«Милан»: Дж.Доннарумма, Калабрия, Музаккьо, Романьоли, Родригес (Лаксальт, 76), Кессье, Билья, Бонавентура (Кутроне, 84), Сусо, Игуаин, Хакан Чалханоглу (Самуэль Кастильехо, 81)«Рома»: Ольсен, Манолас, Фасио, Маркано (Эль-Шаарави, 46), Карсдорп (Сантон, 77), Де Росси, Н`Зонзи, Коларов, Шик, Джеко, Пасторе (Кристанте, 68)Предупреждения: Кристанте, 77. Де Росси, 88