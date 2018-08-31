«Милан» вырвал победу в матче с «Ромой»

В центральном матче третьего тура чемпионата Италиипринимал

Матч на «Сан-Сиро» завершился победой «россонери» со счетом 2:1.

На 40-й минуте матча Франк Кессье вывел «Милан» вперед, а 59-й минуте Фредерико Фасио счет сравнял. Вырвать победу хозяевам удалось на пятой добавленной ко второму тайму минуте — после паса Гонсало Игуаина отличился Патрик Кутроне.

«Милан» одержал первую победу в новом сезоне и набрал первые 3 очка («россонери» провели пока только два матча), у «Ромы» после трех туров — 4 очка.