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    «Милан» вырвал победу в матче с «Ромой»

    Милан Рома Футбол Италии Серия A Календарь Серии А
    В центральном матче третьего тура чемпионата Италии «Милан» принимал «Рому».

    Игроки «Милана»
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    Матч на «Сан-Сиро» завершился победой «россонери» со счетом 2:1.

    На 40-й минуте матча Франк Кессье вывел «Милан» вперед, а 59-й минуте Фредерико Фасио счет сравнял. Вырвать победу хозяевам удалось на пятой добавленной ко второму тайму минуте — после паса Гонсало Игуаина отличился Патрик Кутроне.

    «Милан» одержал первую победу в новом сезоне и набрал первые 3 очка («россонери» провели пока только два матча), у «Ромы» после трех туров — 4 очка.

    «Милан» — «Рома» — 2:1 (1:0)
    Чемпионат Италии. 3-й тур
    Голы: Кессье, 40 (1:0). Фасио, 59 (1:1). Кутроне, 90+5 (2:1)«Милан»: Дж.Доннарумма, Калабрия, Музаккьо, Романьоли, Родригес (Лаксальт, 76), Кессье, Билья, Бонавентура (Кутроне, 84), Сусо, Игуаин, Хакан Чалханоглу (Самуэль Кастильехо, 81)«Рома»: Ольсен, Манолас, Фасио, Маркано (Эль-Шаарави, 46), Карсдорп (Сантон, 77), Де Росси, Н`Зонзи, Коларов, Шик, Джеко, Пасторе (Кристанте, 68)Предупреждения: Кристанте, 77. Де Росси, 88
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