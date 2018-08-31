Лион — Ницца: смотреть онлайн, прямая трансляция (31.08.2018)

В 21:45 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Лион» — «Ницца» 3:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Лион»).

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