Кузяев: Со «Спартаком» покажем совершенно другую игру

Полузащитник «Зенита»рассказал о забитом в воротамяче и уроке, который нужно вынести из поражения в Норвегии.

«Зениту» уступил «Мольде» со счетом 1:2, но первый матч закончился домашней победой российского клуба со счетом 3:1 и по сумме двух матчей питерцы вышли в групповой этап.

«Да, сегодня действительно мы позволили сопернику создать очень моментов. Так быть не должно.

Мы должны как следует все проанализировать и не допустить подобные ошибки в следующей игре со "Спартаком".

Не думаю, что причина в недонастрое. Может, просто где-то неправильно двигались, может, дело в организации игры. Но надеюсь, что все исправим.

Лео Паредес очень хорошо исполнил. Вратарь отбил, я оказался первым на добивали, и мне оставалось только забить в пустые.

Конечно, поле немного непривычное, но одинаковое для всех. Хотя они тут соперников постоянно принимают, им привычнее. Но в любом случае проблема небольшая.

"Зенит" создал не очень много голевых моментов. Скорее всего, связано с тем, что "Мольде" давил, создавал много моментов, и мы должны были играть на контратаках. Но сегодня не получилось.

Можно ли сказать, что такое поражение перед важнейшей встречей со "Спартаком" в чем-то даже полезно? Возможно, да.

Мы проведем работу над ошибками и, надеюсь, со "Спартаком" покажем совершенно другую игру», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита». 0