ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лига чемпионовЖеребьевка Лиги чемпионов 2018/2019
  • 21:52
    • «Зенит» проиграл «Мольде», но вышел в групповой этап ЛЕ
  • 20:15
    • «Локо» сыграет в ЛЧ с «Порту» и «Шальке», ЦСКА — с «Реалом» и «Ромой»
  • 00:26
    • Федерер в трех сетах обыграл Пэра на US Open
  • 22:35
    • Ласицкене победила в Финале Бриллиантовой лиги
  • 21:37
    • Звонарёва уступила Соболенко на Открытом чемпионате США
    Все новости спорта

    Кузяев: Со «Спартаком» покажем совершенно другую игру

    Зенит РПЛ Футбол России Спартак Лига Европы Календарь РФПЛ
    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о забитом в ворота «Мольде» мяче и уроке, который нужно вынести из поражения в Норвегии.

    Далер Кузяев
    Далер Кузяев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Зениту» уступил «Мольде» со счетом 1:2, но первый матч закончился домашней победой российского клуба со счетом 3:1 и по сумме двух матчей питерцы вышли в групповой этап.

    «Да, сегодня действительно мы позволили сопернику создать очень моментов. Так быть не должно.

    Мы должны как следует все проанализировать и не допустить подобные ошибки в следующей игре со "Спартаком".

    Не думаю, что причина в недонастрое. Может, просто где-то неправильно двигались, может, дело в организации игры. Но надеюсь, что все исправим.

    Лео Паредес очень хорошо исполнил. Вратарь отбил, я оказался первым на добивали, и мне оставалось только забить в пустые.

    Конечно, поле немного непривычное, но одинаковое для всех. Хотя они тут соперников постоянно принимают, им привычнее. Но в любом случае проблема небольшая.

    "Зенит" создал не очень много голевых моментов. Скорее всего, связано с тем, что "Мольде" давил, создавал много моментов, и мы должны были играть на контратаках. Но сегодня не получилось.

    Можно ли сказать, что такое поражение перед важнейшей встречей со "Спартаком" в чем-то даже полезно? Возможно, да.

    Мы проведем работу над ошибками и, надеюсь, со "Спартаком" покажем совершенно другую игру», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Семак — мастер замен, Дзюба — герой
  • 24/08/2018 в 11:11
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Рубин»
  • 1.70
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли «Ростов» своего бывшего тренера?
  • «Ростов» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Удержит ли «Дортмунд» лидерство в Бундеслиге?
  • «Ганновер» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • «Милан» вспомнит о победах в матче против «Ромы»
  • «Милан» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Алисон Футбол Топ-9 вратарей — виртуозов дриблингаДевять лучших вратарей топ-чемпионатов Европы, которые любят идти в обводку 29/08/2018 в 22:320
  • 20:29
    • Модрич — лучший футболист сезона, Роналду — лучший нападающий ЛЧ
  • 18:51
    • «Уфа» сыграла вничью с «Рейнджерс» и вылетела из Лиги Европы
  • 18:38
    • В календаре еврокубков может появиться новый турнир
    Мария Шарапова Теннис US Open. Шарапова и Касаткина пробились во второй круг, Макарова и Медведев — в третийОбзор третьего соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису Вчера в 01:530
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Совершит ли «Уфа» подвиг?
  • 4.51
    •
  • 00:46
    • Севилья и Селтик вышли в групповой этап Лиги Европы
  • 00:16
    • Кузяев: Со «Спартаком» покажем совершенно другую игру
  • 23:44
    • «Бордо» и «Олимпиакос» вышли в групповой этап Лиги Европы
    Жозе Моуринью Футбол Вечно злой, вечно хмурый. Почему Моуринью стал таким?Португальский тренер сам виноват в том, что его критикуют больше остальных 29/08/2018 в 18:560
  • 17:16
    • СМИ: Промеса не устроило предложение «Севильи»
  • 17:02
    • «Енисей» подтвердил приобретение бронзового призера Евро-2008
  • 16:54
    • «Спартак» претендует на нападающего «Интера»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие