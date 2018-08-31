Кутепов перенес операцию

Илья Кутепов
spartakworld.ru
Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».
Операция прошла в столице Италии Риме.
«Операция прошла без технических сложностей. В понедельник Илья вернется в Москву. Ему предписано 20 дней полного покоя, после чего начнется процесс реабилитации. На полное восстановление футболиста потребуется около двух месяцев с момента операции», — отметил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.
Таким образом, Кутепов, который был вызван в сборную России на ближайшие матчи, не сможет сыграть против Турции и Чехии. 0