Кутепов перенес операцию

Защитникперенес операцию по устранению паховой грыжи.

Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».

Операция прошла в столице Италии Риме.

«Операция прошла без технических сложностей. В понедельник Илья вернется в Москву. Ему предписано 20 дней полного покоя, после чего начнется процесс реабилитации. На полное восстановление футболиста потребуется около двух месяцев с момента операции», — отметил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

Таким образом, Кутепов, который был вызван в сборную России на ближайшие матчи, не сможет сыграть против Турции и Чехии. 0