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    Кутепов перенес операцию

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    Защитник «Спартака» Илья Кутепов перенес операцию по устранению паховой грыжи.

    Илья Кутепов
    Илья Кутепов
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    Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».

    Операция прошла в столице Италии Риме.

    «Операция прошла без технических сложностей. В понедельник Илья вернется в Москву. Ему предписано 20 дней полного покоя, после чего начнется процесс реабилитации. На полное восстановление футболиста потребуется около двух месяцев с момента операции», — отметил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

    Таким образом, Кутепов, который был вызван в сборную России на ближайшие матчи, не сможет сыграть против Турции и Чехии. 0

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