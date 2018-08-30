Сульшер: Мы создали массу моментов, а у «зенита» был лишь один удар

Главный тренер «Мольде»высказал мнение об итогах противостояния с(2:1) в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

Первый матч закончился домашней победой «Зенита» со счетом 3:1 и по сумме двух матчей норвежский клуб завершил выступление в еврокубках.

«Эта была очень хорошая игра. Мы противостояли "Зениту", команде с замечательными футболистами, и тем не менее создали массу моментов.

А у них был только один удар, хотя, конечно, они все равно показали очень высокое качество игры. Тем не менее, я очень доволен. Наша команда теперь знает, на что она способна.

Как настроение в раздевалке? Тишина, никто не говорит ни слова. Все, кто был на поле, показали отличную игру. Все молодцы», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0