Семак: Без сумасшедшего настроя «Зенит» — довольно средняя команда

Главный тренер «Зенита»высказал мнение о поражении в Норвегии и выходе в групповой этапе Лиги Европы.

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Зенит» уступил «Мольде»(1:2), но победил в противостоянии благодаря домашней победе со счетом 3:1.

«Я думаю, все ожидали тяжелого матча, и игра держала в напряжении до последних минут. К сожалению, мы провели далеко не лучшую встречу, но результат достигнут, мы вышли в групповой этап Лиги Европы, с чем я команду поздравляю.

Ребята молодцы, но качество игры... Мы понимаем, что на данный момент мы достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя, нет агрессии. Еще раз повторяю, что мастеров сейчас нет. Будем работать, готовиться к следующим матчам.

Схему мы как раз с выходом третьего центрального защитника и поменяли. Думаю, это было правильное решение. Играли низко, достаточно много было проблем не только в центре.

В целом игроки "Мольде" продемонстрировали сегодня сумасшедшую мотивацию. Нам же после 3:1 дома и после забитого мяча здесь войти в игру оказалось достаточно непросто. Слишком малой кровью хотели обойтись, но так не бывает. Повторюсь, у нас абсолютно обычная команда.

Конечно, больше расстроился из-за игры собственной команды, а игроки "Мольде" сегодня были молодцами, старались до последней минуты.

После первого мяча игра поменяла свой рисунок, у них и в первом тайме было немало возможностей. А когда забили второй, то почувствовали, что ситуацию можно исправить, и нам пришлось достаточно сложно. Но выдержали.

Что с получившим травму Анюковым — пока понимания нет, еще ждем информации. Ничего сказать не могу», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0