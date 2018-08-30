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    Промес станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Севильи»

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    Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес в случае перехода в «Севилью» станет одним из самых высокооплачиваемых игроков испанского клуба, сообщает AS.

    Квинси Промес
    Квинси Промес
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    По информации издания, нынешняя зарплата Промеса в «Спартаке» составляет 3 миллиона евро в год. Ожидается, что Промес обойдется «Севилье» в 20 миллионов евро и подпишет с новым клубом 4-летний контракт. Зарплата футболиста в испанском клубе составит 4 миллиона евро.

  • Промес вылетел на медосмотр в «Севилью»
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    • Ранее сообщалось, футболист сборной Голландии уже вылетел из Москвы в Севилью, где ему предстоит пройти медицинское обследование перед переходом в испанскую команду.

    Напомним, Промес перешел в «Спартак» в 2014 году. За это время футболист провел в красно-белой форме 115 матчей и забил 59 голов. 0

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