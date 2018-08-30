Промес станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Севильи»

Полузащитник московскогов случае перехода встанет одним из самых высокооплачиваемых игроков испанского клуба, сообщает AS.

По информации издания, нынешняя зарплата Промеса в «Спартаке» составляет 3 миллиона евро в год. Ожидается, что Промес обойдется «Севилье» в 20 миллионов евро и подпишет с новым клубом 4-летний контракт. Зарплата футболиста в испанском клубе составит 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, футболист сборной Голландии уже вылетел из Москвы в Севилью, где ему предстоит пройти медицинское обследование перед переходом в испанскую команду.

Напомним, Промес перешел в «Спартак» в 2014 году. За это время футболист провел в красно-белой форме 115 матчей и забил 59 голов. 0