«Зенит» проиграл «Мольде», но вышел в групповой этап ЛЕ

Питерскийпотерпел гостевое поражение от норвежского(1:2) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Счет в матче открыли хозяева. На 21-й минуте Паредес на исполнение пробил со штрафного с выгодной позиции, Линде парировал мяч перед собой и первым на добивание поспел Далер Кузяев.

Норвежцы отыгрались на 66-й минуте. Эйрик Хестад блестяще прошел троих соперников в чужой штрафной, после чего исполнил точный удар в дальний угол ворот Лунева.

А на 77-й минуте «Мольде» вышел вперед. Цибицки здорово прострелил с левого края чужой штрафной во вратарскую, где Эрлинг Холанн сыграл на опережение, ударом в касание с нескольких метров отправив мяч точно в цель.

Первый матч закончился домашней победой «Зенита» со счетом 3:1 и по сумме двух матчей «Зенит» вышел в групповой этап Лиги Европы. «Мольде» закончил выступление в турнире.