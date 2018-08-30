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    «Зенит» проиграл «Мольде», но вышел в групповой этап ЛЕ

    Лига Европы Зенит Футбол России
    Питерский «Зенит» потерпел гостевое поражение от норвежского «Мольде» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

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    Счет в матче открыли хозяева. На 21-й минуте Паредес на исполнение пробил со штрафного с выгодной позиции, Линде парировал мяч перед собой и первым на добивание поспел Далер Кузяев.

    Норвежцы отыгрались на 66-й минуте. Эйрик Хестад блестяще прошел троих соперников в чужой штрафной, после чего исполнил точный удар в дальний угол ворот Лунева.

    А на 77-й минуте «Мольде» вышел вперед. Цибицки здорово прострелил с левого края чужой штрафной во вратарскую, где Эрлинг Холанн сыграл на опережение, ударом в касание с нескольких метров отправив мяч точно в цель.

    Первый матч закончился домашней победой «Зенита» со счетом 3:1 и по сумме двух матчей «Зенит» вышел в групповой этап Лиги Европы. «Мольде» закончил выступление в турнире.

    Лига Европы. 4-й отборочный турнир. Ответный матч
    «Мольде» (Норвегия) — «Зенит» (Россия) — 2:1 (0:1)
    Голы: Кузяев, 21 (0:1). Хестад, 65 (1:1). Холанд, 77 (2:1)«Мольде»: Линде, Реммер (Джеймс, 90), Форрен, Габриэльсен, Хауген, Хестад, Сарр, Эурснес (Цибицки, 71), Хуссейн, Странн (Эйкрем, 61), Холанд«Зенит»: Лунев, Смольников, Мевля, Иванович, Анюков (Нету, 86), Кузяев (Краневиттер, 76), Паредес, Эрнани, Ерохин, Дриусси (Мак, 67), ЗаболотныйПредупреждения: Холанд, 75. Форрен, 89
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