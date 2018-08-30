Трансфер Маркизио в «Зенит» зависит от предложения клуба

Футбольный агент, предложивший «Зениту» услуги, рассказал о трудностях, возникших в ходе переговоров.

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«После матча "Зенита" с "Уралом", в котором травмировался Нобоа, мы с агентом Еугенио Аскари решили предложить питерскому клубу Маркизио. По Клаудио мы ранее работали с китайским клубом, но он отказался играть в Китае даже за 10 млн евро в год и бонусы. Он хочет выступать только в Европе в соответствующем его статусу клубе, поэтому Маркизио отказался от испанского "Алавеса".

Мы выслали предложение Рибалте и Малафееву, с Вячеславом я даже поговорил. Сначала он был удивлен, что мы предлагаем игрока на эту позицию, так как у "Зенита" хватает своих футболистов. Затем Малафеев сказал, что Рибалта оценит минусы и плюсы Маркизио. Главный минус — возраст, главный плюс — опыт.

Маркизио был заинтересован в "Зените": отец игрока, являющийся также его агентом, назвал предложение интересным. Все зависело от условий, которые были бы предложены игроку. Мы совместно с отцом Клаудио сообщили Рибалте и Малафееву, на каких условиях хочет играть Маркизио, но не получили официального предложения.

Сейчас в прессе появилась информация, что "Зенит" сделал предложение, однако это не так. Не исключаю, что Рибалта в обход нас начал вести переговоры. Переход Маркизио в "Зенит" еще возможен, он зависит от предложения клуба», — приводит слова Бордейану «Чемпионат». 0