Кутепов выбыл из строя на два месяца

Илья Кутепов
«Спартак»
В среду, 29 августа на тренировке игрок почувствовал проблемы в ранее травмированной области.
Медицинская служба «Спартака» приняла решение отправить его на дополнительное углубленное обследование в Рим, по итогам которого 25-летнему россиянину предстоит операция по устранению паховой грыжи.
«На восстановление Ильи ориентировочно потребуется около двух месяцев», — сказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.
Кутепов в этом сезоне не провел ни одного матча в составе красно-белых. 0