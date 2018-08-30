Кутепов выбыл из строя на два месяца

Защитник «Спартака»пропустит около двух месяцев, информирует официальный сайт красно-белых.

В среду, 29 августа на тренировке игрок почувствовал проблемы в ранее травмированной области.

Медицинская служба «Спартака» приняла решение отправить его на дополнительное углубленное обследование в Рим, по итогам которого 25-летнему россиянину предстоит операция по устранению паховой грыжи.

«На восстановление Ильи ориентировочно потребуется около двух месяцев», — сказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

Кутепов в этом сезоне не провел ни одного матча в составе красно-белых. 0