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    «Карабах» — «Шериф»: онлайн-трансляция начнется в 20:00

    Карабах — Шериф: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.08.2018)

    Лига Европы
    В 20:00 в матче квалификации Лиги Европы начнётся матч «Карабах» — «Шериф».

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    Последний матч между собой: «Шериф» — «Карабах» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

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