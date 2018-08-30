«Реал» до закрытия трансферного окна приобретет форварда «Ювентуса»

Нападающийпродолжит карьеру в, утверждает Calciomercato. По информации источника, испанский клуб заплатит за 24-летнего аргентинца 180 миллионов евро.

Пауло Дибала as.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Аргентинцу в Мадриде предлагают зарплату в 16 миллионов евро после вычета налогов. «Сливочные» стремятся осуществить сделку до закрытия летнего трансферного окна.

Нынешний контракт Дибалы рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 110 миллионов евро.

Напомним, Дибала выступает за «Юве» с 2015 года. В 141 матче за туринцев он забил 68 мячей. Также форвард помог команде выиграть семь трофеев — по три чемпионата и Кубка Италии, а также национальный Суперкубок. 0