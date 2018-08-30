Каррера надеется не подпустить Дзюбу к штрафной площади

Главный тренер «Спартака»поделился ожиданиями от матча шестого тура чемпионата России с «Зенитом».

«Да, мы едем в гости к "Зениту", чтобы постараться сыграть в свой футбол и победить. Соперник даст нам больше пространства и шансов у своих ворот? Это не столь важно. Мы знакомы с игрой "Зенита", но, к примеру, в двух последних матчах в Санкт-Петербурге пропустили девять голов.

Конечно, шансы будут, но мы думаем о том, что нам будет противостоять очень сильный соперник. Главный тренер сборной России вызвал в команду много игроков "Зенита" — это тоже показатель их класса.

Я бы не сказал, что нынешний "Зенит" сильнее, чем прошлогодний. Но, конечно, питерцы сильны. "Зенит" — одна из команд, которая борется за чемпионство. Есть и другие — "Локомотив", ЦСКА, "Краснодар".

Что касается Дзюбы, мы должны не дать ему приблизиться к штрафной. Он в хорошей форме, мы знаем все его сильные стороны. Думаю, что с годами Дзюба становится все сильнее и сильнее. Безусловно, он опасен для всех», — приводит слова Карреры Sport24. 0