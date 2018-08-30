«Барселона» подписала игрока молодежной сборной Уругвая

объявила о перехода защитника уругвайского клуба, сообщает официальный сайт каталонской команды.

С 19-летним футболистом заключено соглашение, рассчитанное на пять сезонов. Сумма трансфера составила 1,7 миллиона евро, однако с учетом бонусов может увеличиться до 5,2 миллиона евро.

Араухо начнет свою карьеру в «Барселоне» во второй команде сине-гранатовых. По условиям контракта первоначальная сумма отступных составит 100 миллионов евро, однако, в случае попадания игрока в основную команду, она увеличится до 200 миллионов.

Также на его счету пять матчей за молодежную сборную Уругвая, в которой он является капитаном команды. 0