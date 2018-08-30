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    «Барселона» подписала игрока молодежной сборной Уругвая

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    «Барселона» объявила о перехода защитника уругвайского клуба «Бостон Ривер» Рональда Араухо, сообщает официальный сайт каталонской команды.

    Рональд Араухо (слева)
    Рональд Араухо (слева)
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    С 19-летним футболистом заключено соглашение, рассчитанное на пять сезонов. Сумма трансфера составила 1,7 миллиона евро, однако с учетом бонусов может увеличиться до 5,2 миллиона евро.

    Араухо начнет свою карьеру в «Барселоне» во второй команде сине-гранатовых. По условиям контракта первоначальная сумма отступных составит 100 миллионов евро, однако, в случае попадания игрока в основную команду, она увеличится до 200 миллионов.

    Также на его счету пять матчей за молодежную сборную Уругвая, в которой он является капитаном команды. 0

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