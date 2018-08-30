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    «Астана» — «АПОЭЛ»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Астана — АПОЭЛ (30.08.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига Европы
    В 17:00 в матче квалификации Лиги Европы начнётся матч «Астана» — «АПОЭЛ».

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    Последний матч между собой: «АПОЭЛ» — «Астана» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Астана»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Астана» — «АПОЭЛ». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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