Семак: 3:1 — не тот счет, который позволяет нам чувствовать себя комфортно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о решающем матче квалификации Лиги Европы — выездном противостоянии с норвежским «Мольде».

Первый матч раунда плей-офф квалификации ЛЕ закончился победой «Зенита» на «Петровском» со счетом 3:1.

«Конечно, это будет самый тяжелый и сложный шаг. Мы понимаем силу соперника, играем в гостях, а дома нам всегда проще, и там мы действуем лучше, чем на выезде.

Здесь болельщики хозяев, поле довольно специфическое. Но все в равных условиях, так что посмотрим. Конечно, будет тяжело.

Нет, дополнительной подготовки к этому полю не было. У нас тоже есть синтетические газоны, хотя они и сделаны немного иначе и отличаются от того, что мы увидели здесь. Так что нам еще предстоит привыкнуть. Но поле для всех одинаковое, так что это не станет определяющим фактором.

Спасибо Сульшеру за приятные слова, но мы прекрасно понимаем силу его команды. И в первом матче нам было нелегко, и во втором тоже не будет.

3:1 — не тот результат, который позволяет себя чувствовать комфортно в ответной встрече. Это не такой большой задел в играх не выбывание.

Действительно, перед каждой игрой мы проверяем и медицинское, и функциональное состояние игроков. Все они подошли к старту сезона в разной форме, поэтому сейчас мы пытаемся варьировать, вносить некоторые коррективы в состав. Но пока сказать больше не могу, впереди еще целый день.

Бояться в жизни нужно других вещей, а не поражений, пусть и крупных. Хотя футбол тем и интересен, что на поле может произойти всякое. Может везти одним, не везти другим. За эту непредсказуемость игру и любят», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0