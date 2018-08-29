Роналду попросил руководство «Ювентуса» приобрести Марсело

Экс-нападающий мадридского, который этим летом перебрался в, хотел бы видеть в туринском клубе своего бывшего одноклубника — бразильского защитника, сообщает Don Balon.

По данным источника, португалец попросил, чтобы руководство «Старой синьоры» предприняло конкретные шаги в этом направлении. Отметим, что до закрытия трансферного окна в Европе остается несколько дней, так что шансы на переход Марсело крайне невелики.

Главным препятствием потенциального перехода может стать президент «Реала» Флорентино Перес, который больше не хочет отпускать звёздных футболистов и уже обозначил свою позицию по этому вопросу — Марсело не продаётся. Функционер уверен, что игрок скоро наберёт свою лучшую форму, и настаивает, что единственный способ заполучить бразильца — выплатить прописанные в контракте отступные 200 миллионов.

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. За это время он выиграл 19 трофеев со «сливочными», среди которых по четыре чемпионата Испании и Лиги чемпионов. 0