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    Роналду попросил руководство «Ювентуса» приобрести Марсело

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    Экс-нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который этим летом перебрался в «Ювентус», хотел бы видеть в туринском клубе своего бывшего одноклубника — бразильского защитника Марсело, сообщает Don Balon.

    Марсело
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    По данным источника, португалец попросил, чтобы руководство «Старой синьоры» предприняло конкретные шаги в этом направлении. Отметим, что до закрытия трансферного окна в Европе остается несколько дней, так что шансы на переход Марсело крайне невелики.

    Главным препятствием потенциального перехода может стать президент «Реала» Флорентино Перес, который больше не хочет отпускать звёздных футболистов и уже обозначил свою позицию по этому вопросу — Марсело не продаётся. Функционер уверен, что игрок скоро наберёт свою лучшую форму, и настаивает, что единственный способ заполучить бразильца — выплатить прописанные в контракте отступные 200 миллионов.

    Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. За это время он выиграл 19 трофеев со «сливочными», среди которых по четыре чемпионата Испании и Лиги чемпионов. 0

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