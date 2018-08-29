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    «Ред Булл» — «Црвена Звезда»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Ред Булл — Црвена Звезда: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.08.2018)

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    В 22:00 в матче квалификации Лиги чемпионов начнётся матч «Ред Булл» — «Црвена Звезда».

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    Последний матч между собой: «Црвена Звезда» — «Ред Булл» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ред Булл»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ред Булл» — «Црвена Звезда». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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