ПСВ — БАТЭ (29.08.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 22:00 в квалификационном матче Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «БАТЭ» — «ПСВ» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «ПСВ»).

На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «ПСВ» — «БАТЭ». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0