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    Погребняк раскрыл детали перехода в «Урал»

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    Нападающий Павел Погребняк рассказал о подписании контракта с «Уралом».

    Павел Погребняк
    Павел Погребняк
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    В интервью «Спорт-Экспрессу» форвард отметил, что соглашение рассчитано на один сезон.

    «Контракт действует до конца сезона, опции продления нет. Если будет взаимный интерес сотрудничать и дальше, то не вижу каких-то сложностей — сядем за стол и обо всем договоримся. Главное, чтобы у команды и меня были результаты», — сказал Погребняк.

    «За те четыре месяца, что я лечусь, понял, что пока не могу без футбола. Очень хочется скорее вернуться и начать заниматься любимым делом. Верю, что сыграю в этом году. Надеюсь, что случится это в октябре», — добавил нападающий.

    Также нападающий рассказал о том, что у него были и другие предложения: «Были другие предложения из России. Но выбрал "Урал" из-за большого желания тренера и руководства клуба видеть меня в составе команды».

    Напомним, на данный момент 34-летний Погребняк восстанавливается после травмы. 0

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