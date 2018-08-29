Облак отказался от продления контракта с «Атлетико»

Голкипер «Атлетико»отказался продлевать соглашение с мадридским клубом, сообщает AS

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По информации издания, 25-летний словенский вратарь разочаровался в руководстве испанской команды, которое нарушило ряд договорённостей с игроком.

Напомним, что текущее соглашение между Облаком и «Атлетико» действительно до 2021 года. Сумма отступных за словенца составляет 100 млн евро.

Ранее в услугах игрока были заинтересованы «Челси» и «Пари Сен-Жермен», но впоследствии обе команды приобрели других вратарей.

25-летний вратарь перешёл в «Атлетико» из «Бенфики» летом 2014 года. В этом сезоне Облак провёл два матча в чемпионате Испании, в которых пропустил один мяч. 0