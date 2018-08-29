Моджи не стал бы покупать 33-летнего Роналду

Бывший генеральный директорзаявил, что на месте нынешних руководителей клуба не стал бы покупать

«Роналду был куплен при содействии "Фиата". Я тоже мог его купить, но еще когда ему было 18 лет и он играл в "Спортинге". Мы договорились о контракте, трансфер был на 2,5 миллиона евро и Марсело Салас в придачу. Но Салас предпочел уйти в "Ривер Плейт", а "Манчестер Юнайтед" увел у нас Роналду. В "Ювентусе" тогда был настоящий кризис. Это была бы необычная сделка.

Но я не стал бы покупать 33-летнего игрока за столь крупную сумму только ради имени. И не стал бы объявлять об этом перед продажей Гонсало Игуаина, который может забивать по 20 голов в сезоне в чемпионате. Продал бы Игуаина за 50 миллионов евро, а потом объявил бы о Роналду», — цитирует Моджи Corriere dello Sport.

Напомним, Роналду подписал четырехлетний контракт с «Ювентусом». 0