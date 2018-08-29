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    Ерохин: О недооценке «Мольде» речи быть не может

    Зенит Футбол России Лига Европы
    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказал мнение о предстоящей встрече с «Мольде» в рамках ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

    Александр Ерохин
    Александр Ерохин
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    В первом матче «Зенит» на «Петровском» победил со счетом 3:1.

    «На самом деле для футболистов играть по два раза в неделю только в радость. Чем больше игр, тем лучше.

    Не первый день мы так играем. Готовы хорошо, было время восстановиться, так что и к этому матчу подходим в хорошем состоянии.

    О недооценке речи нет и быть не может. Мы видели, что "Мольде" — крепкая команда, просто против них не было.

    Мы изучаем соперника, знаем, как они играют. Так что впереди важный матч, который мы постараемся выиграть», — приводит слова игрока клубная пресс-служба. 0

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