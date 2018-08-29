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    Дзагоев рассказал, когда вернется к тренировкам

    ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что вернется к тренировкам с командой 8 или 9 сентября.

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев
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    Об этом футболист сообщил на своем сайте.

    «Мое восстановление идет по плану. До 6 сентября я прохожу лечение в Германии. 8-9 сентября должен приступить к тренировкам в общей группе с командой», — отметил Дзагоев.

    «Конечно, я общаюсь с ребятами. В этом сезоне у нас не лучший старт, но по последним матчам можно сказать, что команда прибавляет. Хорошо вписался Влашич, это видно. Скоро вернусь и буду рад помочь команде. Думаю, от игры к игре будем набирать обороты», — добавил полузащитник ЦСКА.

    Напомним, Дзагоев получил травму в матче за Суперкубок России. 0

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