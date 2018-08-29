Дзагоев рассказал, когда вернется к тренировкам

Полузащитникзаявил, что вернется к тренировкам с командой 8 или 9 сентября.

Об этом футболист сообщил на своем сайте.

«Мое восстановление идет по плану. До 6 сентября я прохожу лечение в Германии. 8-9 сентября должен приступить к тренировкам в общей группе с командой», — отметил Дзагоев.

«Конечно, я общаюсь с ребятами. В этом сезоне у нас не лучший старт, но по последним матчам можно сказать, что команда прибавляет. Хорошо вписался Влашич, это видно. Скоро вернусь и буду рад помочь команде. Думаю, от игры к игре будем набирать обороты», — добавил полузащитник ЦСКА.

Напомним, Дзагоев получил травму в матче за Суперкубок России. 0