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    «Чита» — «Сибирь-2»: онлайн-трансляция начнется в 12:00

    Чита — Сибирь-2 (29.08.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол России
    В 12:00 в матче второго дивизиона российского футбола начнётся матч «Чита» — «Сибирь-2».

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    Последний матч между собой: «Сибирь-2» — «Чита» 0:1 (полная статистика встреч).

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