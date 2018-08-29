«Бавария» разгромила «Чикаго Файр» в прощальном матче Швайнштайгера

Мюнхенскаяобыграла американский клубв прощальном матче немецкого полузащитника

Фрагмент матча twitter.com/FCBayern 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Товарищеская встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Голами в составе мюнхенцев отметились Серж Гнабри, Сандро Вагнер, Арьен Роббен и сам Бастиан Швайнштайгер.

Немецкий полузащитник, который на данный момент является игроком клуба MLS, провёл по тайму за каждую команду.

Все игроки «Баварии» выступали под 31-м номером. Именно под этим номером Швайнштайгер ранее выступал в составе мюнхенцев, а теперь играет в «Чикаго Файр».

Швайнштайгер является воспитанником мюнхенской команды. За основной состав «Баварии» немецкий хавбек дебютировал в 2000 году. Он выступал за мюнхенцев до 2015 года, после чего перешёл в «Манчестер Юнайтед».

За это время форвард вместе с «Баварией» завоевал 22 титула: 8 чемпионатов Германии, 7 Кубков Германии, два Кубка лиги, два Суперкубка страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Прощальный матч Бастиана Швайнштайгера «Бавария» (Германия) — «Чикаго Файр» (MLS) — 4:0 (2:0) Голы: Гнабри, 7 (1:0). Вагнер, 38 (2:0). Роббен, 63 (3:0). Швайнштайгер, 83 (4:0)«Бавария»: Ульрайх (Нойер, 60), Киммих (Рафинья, 46), Хуммельс (Швайнштайгер, 46), Маи, Бернат (Мюллер, 61. Шабани, 81), Толиссо (Рибери, 60), Горецка (Чон У Ен, 37. Тиагу Алькантара, 62), Хамес Родригес (Боатенг, 46), Ренату Санчеш (Роббен, 60), Гнабри (Алаба, 61), Вагнер (Левандовски, 61)«Чикаго Файр»: Кливленд (Р. Санчес, 46), Хаслер, Каппелхоф, Дин, Винсент — Маккарти (Лиллард, 88), Швайнштайгер (Бронико, 46), Михайлович (Коннер, 79) — Де Леув, Николич, Катай (Кольер, 79)

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