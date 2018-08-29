«Бавария» разгромила «Чикаго Файр» в прощальном матче Швайнштайгера

Товарищеская встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Голами в составе мюнхенцев отметились Серж Гнабри, Сандро Вагнер, Арьен Роббен и сам Бастиан Швайнштайгер.
Немецкий полузащитник, который на данный момент является игроком клуба MLS, провёл по тайму за каждую команду.
Все игроки «Баварии» выступали под 31-м номером. Именно под этим номером Швайнштайгер ранее выступал в составе мюнхенцев, а теперь играет в «Чикаго Файр».
Швайнштайгер является воспитанником мюнхенской команды. За основной состав «Баварии» немецкий хавбек дебютировал в 2000 году. Он выступал за мюнхенцев до 2015 года, после чего перешёл в «Манчестер Юнайтед».
За это время форвард вместе с «Баварией» завоевал 22 титула: 8 чемпионатов Германии, 7 Кубков Германии, два Кубка лиги, два Суперкубка страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Er lebe HOCH— FC Bayern München (@FCBayern) 28 августа 2018 г.
Er lebe HOCH
Er lebe HOCH#ServusBasti #MiaSanMia pic.twitter.com/1QtmCdfKeK