ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    СКА — «Йокерит»Увеличение интриги против снижения результативности. В КХЛ задумались о реформе
  • 15:52
    • УЕФА назвал лучший гол сезона
  • 13:16
    • Матч «Уфа» — «Рейнджерс» будет судить немецкий арбитр
  • 12:37
    • Егоров хочет добиться запрета на критику судей в РПЛ
  • 12:16
    • Источник: на «Самара-Арене» отключили электричество
  • 10:32
    • «Енисей» проведет первый матч в Красноярске в конце сентября
    Все новости спорта

    «Динамо К» — «Аякс»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Динамо К — Аякс: смотреть онлайн, прямая трансляция (28.08.2018)

    Лига чемпионов Динамо Киев Календарь Лиги чемпионов
    В 22:00 в матче квалификации Лиги чемпионов начнётся матч «Динамо К» — «Аякс».

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!

    Последний матч между собой: «Аякс» — «Динамо К» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Динамо К» — «Аякс». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Теперь и ПАОК. Новейшая история красно-белого срама в Европе
  • 15/08/2018 в 21:14
    •
  • Прогноз
  • «Динамо» Киев — «Аякс»
  • 1.80
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Аякс» киевское «Динамо» на пути к групповому этапу ЛЧ?
  • «Динамо» Киев — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Динамо» Загреб не пустит «Янг Бойз» в ЛЧ
  • «Динамо» Загреб — «Янг Бойз». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Греки отправят венгров в Лигу Европы
  • АЕК — «МОЛ Види». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Симона Халеп Теннис US Open. Хачанов, Макарова и Надаль вышли во второй круг, Халеп и Павлюченкова вылетелиОбзор первого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису 08:310
  • 15:38
    • На «Самара Арене» восстановили электроснабжение
  • 13:28
    • Пьянич: Голы Роналду за «Ювентус» — это лишь вопрос времени
  • 08:40
    • Усик проведет следующий бой 10 ноября
    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» Футбол АПЛ. «МанСити» не справился с «Вулверхэмптоном», «шпоры» разгромили «МЮ»Обзор матчей третьего тура английской Премьер-лиги Вчера в 23:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Аякс» не оставит шансов киевскому «Динамо»
  • 4.49
    •
  • 12:54
    • Сын Роналду приступил к тренировкам в «Ювентусе»
  • 12:25
    • На матч «Мольде» — «Зенит» назначены испанские судьи
  • 10:54
    • Джорджевич этим летом хотел закрепиться в составе «Зенита»
    Хулен Лопетеги Футбол Смелость Лопетеги позволяет «Реалу» побеждатьРеакция прессы на матч «Жирона» — «Реал» Вчера в 18:200
  • 08:22
    • Серена Уильямс победила Линетт на US Open
  • 08:11
    • Надаль с победы стартовал на US Open
  • 10:42
    • Полузащитник «Эвертона» впервые вызван в сборную Бразилии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие