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    Семин согласен с решением Черчесова не вызывать Смолова в сборную

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение Станислава Черчесова не вызвать в сборную России Федора Смолова.

    Юрий Семин
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    «Тут все объективно. Черчесов правильно сказал, что нет смысла выдергивать Смолова из тренировочного процесса в новой команде. Надо дать ему возможность адаптироваться к одноклубникам, провести серию тренировочных занятий. Ведь Федор пока провел с нами мало тренировок. Так что все объективно, я полностью согласен с Черчесовым», — сказал Семин, которого цитирует rg.ru.

    «Доволен игрой Смолова в "Локомотиве". Я вижу прогресс. Особенно мне понравился второй тайм матча с "Анжи". Как в исполнении отдельно Смолова, так и всей нашей команды. Самое главное — Федор забил. Нападающего оценивают по голам. А он забил великолепный мяч. Но я уверен, что лучшие игры у Смолова за "Локомотив" еще впереди», — добавил Семин.

    Ранее Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную Смолова. 0

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