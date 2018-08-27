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    «Рома» и «Аталанта» сыграли вничью

    Серия A Футбол Италии Рома Аталанта Календарь Серии А
    В матче второго тура чемпионата Италии «Рома» и «Аталанта» сыграли в Риме вничью — 3:3.

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    За хозяев забитыми мячами отметились полузащитники Хавьер Пасторе (2), Алессандро Флоренци (60) и защитник Костас Манолас (82).

    За гостей забивали защитник Тимоти Кастань на 19-й минуте и хавбек Эмилиано Ригони, оформивший дуль на 22-й и 38-й минутах.

    Отметим, что права на Ригони принадлежат петербургскому «Зениту». Для 25-летнего аргентинского футболиста этот матч стал дебютным в составе итальянской команды.

    «Рома» набрала четыре очка и заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Аталанта» имеет в активе четыре балла и идёт строчкой выше. 0

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