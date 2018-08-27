«Рома» и «Аталанта» сыграли вничью

Фрагмент матча
LiveSport.Ru
За хозяев забитыми мячами отметились полузащитники Хавьер Пасторе (2), Алессандро Флоренци (60) и защитник Костас Манолас (82).
За гостей забивали защитник Тимоти Кастань на 19-й минуте и хавбек Эмилиано Ригони, оформивший дуль на 22-й и 38-й минутах.
Отметим, что права на Ригони принадлежат петербургскому «Зениту». Для 25-летнего аргентинского футболиста этот матч стал дебютным в составе итальянской команды.
«Рома» набрала четыре очка и заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Аталанта» имеет в активе четыре балла и идёт строчкой выше. 0