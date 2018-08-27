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    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.08.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Календарь АПЛ
    В 22:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».

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    Составы команд:

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Фил Джонс, Поль Погба, Ромелу Лукаку, Крис Смоллинг, Джесси Лингард, Фред, Андер Эррера, Люк Шоу, Antonio Valencia, Nemanja Matic.

    «Тоттенхэм»: Уго Льорис, Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Гарри Кейн, Эрик Дайер, Mousa Dembele, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Лукас Моура.

    Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 1:3. 0

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