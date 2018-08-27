Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.08.2018)

Составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Фил Джонс, Поль Погба, Ромелу Лукаку, Крис Смоллинг, Джесси Лингард, Фред, Андер Эррера, Люк Шоу, Antonio Valencia, Nemanja Matic.
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Гарри Кейн, Эрик Дайер, Mousa Dembele, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Лукас Моура.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 1:3. 0