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    «Леванте» — «Сельта»: онлайн-трансляция начнется в 21:15

    Леванте — Сельта (27.08.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Примера Футбол Испании Леванте Сельта Календарь Примеры
    В 21:15 в испанской Примере начнётся матч «Леванте» — «Сельта».

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    Последний матч между собой: «Сельта» — «Леванте» 4:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Сельта»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Леванте» — «Сельта». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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