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    Игнашевич будет помогать тренерскому штабу сборной России

    Сборная России Футбол России ЦСКА
    Экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич будет помогать тренерскому штабу сборной России.

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич
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    Об этом заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

    «Будут ли изменения в тренерском штабе? Нет. Единственное — переговорили с Игнашевичем. Сергей начнет посещать наши тренировки и нам помогать. Будем давать ему возможность проявлять себя», — сказал Черчесов, передает «Спорт-Экспресс».

    «Сегодня он работает в ЦСКА. Мы предложили ему возглавить сборную 2004 года рождения, но пока он не готов. Поэтому еще сразу после чемпионата мира договорились, что позовем его на первый сбор еще после чемпионата мира. Парень умный, не можем проходить мимо», — добавил наставник российской сборной.

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    • Также Черчесов отметил, что испанский тренер Паулино Гранеро, который покинул ЦСКА, останется в сборной России.

    Напомним, Игнашевич завершил карьеру игрока после ЧМ-2018. 0

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