«Бавария» назвала ПСЖ цену за Боатенга

заинтересован в трансфере защитника

Как сообщает Bild, на прошлой неделе спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич провел переговоры с представителем ПСЖ Антеро Энрике.

В ходе встречи руководитель «Баварии» заявил, что клуб не планирует расставаться с игроком менее чем за 50 миллионов евро.

ПСЖ считает цену завышенной, однако пока не стал выходить из переговоров и готовит новое предложение.

«Бавария» же в случае продажи Боатенга готова выкупить у «Штутгарта» контракт защитника Бенжамена Павара.

Напомним, Боатенг выступает за «Баварию» с 2011 года. 0