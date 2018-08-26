Уотфорд — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (26.08.2018)

Составы команд:
«Уотфорд»: Дарил Янмат, Трой Дини, Крэйг Кэткарт, A.Doucoure, Андре Грэй, W.Hughes, Хосе Холебас, Бен Фостер, Кристиан Кабазель, Этьен Капуэ, Роберто Перейра.
«Кристал Пэлас»: Joel Ward, Patrick Van Aanholt, Лука Миливоевич, Джеймс Томкинс, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Мамаду Сако, Уэйн Хеннесси, Джеффри Шлупп, Кристиан Бентеке, Джеймс Макартур.
Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. 0