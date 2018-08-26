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    «Уотфорд» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Уотфорд — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (26.08.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Уотфорд Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    В 15:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Уотфорд» — «Кристал Пэлас».

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    Составы команд:

    «Уотфорд»: Дарил Янмат, Трой Дини, Крэйг Кэткарт, A.Doucoure, Андре Грэй, W.Hughes, Хосе Холебас, Бен Фостер, Кристиан Кабазель, Этьен Капуэ, Роберто Перейра.

    «Кристал Пэлас»: Joel Ward, Patrick Van Aanholt, Лука Миливоевич, Джеймс Томкинс, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Мамаду Сако, Уэйн Хеннесси, Джеффри Шлупп, Кристиан Бентеке, Джеймс Макартур.

    Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. 0

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