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    Семин: Атакующие сложности есть у всех, даже у «Барселоны»

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что его команда работает над устранением проблем в атаке.

    Юрий Семин
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    Железнодорожники победили «Анжи» (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.

    «Два разных тайма. В первом играли медленно, во втором увеличили скорость движения и передач, немножко удлинили игру, стали использовать больше хороших дальних переводов в свободные зоны. На мой взгляд, это принесло свои плоды, и мы победили.

    Крыховяк — игрок глубины, который может и должен подключаться вперед. Во втором тайме он делал это лучше.

    Не думаю, так быстро можно убрать атакующие проблемы. Это вообще проблема всего футбола — когда на одной половине поля играют 10 на 10, и игра идет до первого забитого гола, после чего те, кто пропустил, раскрываются.

    Мы работаем над этим, но такие сложности есть у всех, даже у "Барселоны", когда против нее соперник обороняется всем составом.

    Рецепты? Больше агрессии, больше ударов. Мы много над этим работаем, но не все сразу получается. Второй тайм, думаю, сегодня был неплохой», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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