Семин: Атакующие сложности есть у всех, даже у «Барселоны»

Главный тренер «Локомотива»заявил, что его команда работает над устранением проблем в атаке.

Железнодорожники победили «Анжи» (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.

«Два разных тайма. В первом играли медленно, во втором увеличили скорость движения и передач, немножко удлинили игру, стали использовать больше хороших дальних переводов в свободные зоны. На мой взгляд, это принесло свои плоды, и мы победили.

Крыховяк — игрок глубины, который может и должен подключаться вперед. Во втором тайме он делал это лучше.

Не думаю, так быстро можно убрать атакующие проблемы. Это вообще проблема всего футбола — когда на одной половине поля играют 10 на 10, и игра идет до первого забитого гола, после чего те, кто пропустил, раскрываются.

Мы работаем над этим, но такие сложности есть у всех, даже у "Барселоны", когда против нее соперник обороняется всем составом.

Рецепты? Больше агрессии, больше ударов. Мы много над этим работаем, но не все сразу получается. Второй тайм, думаю, сегодня был неплохой», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0